Japonya hükümeti, 2011 depreminde hasar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin yer aldığı bölgenin kalkındırılmasının hızlandırılacağını açıkladı.

Fukuşima için yeni kalkınma adımı: Japonya süreci hızlandırıyor
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, göreve başladığı ekim ayından bu yana ilk kez Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ni gezdi.

Takaiçi, yaptığı incelemede, santraldeki radyasyondan arındırılma çalışmaları ile reaktörlerin devreden çıkarılması süreçlerinin ilerleyişi hakkında brifing aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Takaiçi, reaktörlerin devre dışı bırakılması ve radyoaktiviteden arıtılmış suyun okyanusa salınması süreçlerinin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

"Güvenlik en büyük önceliğimiz"

"Güvenlik en büyük önceliğimiz." diyen Takaiçi, bölgenin kalkındırılmasının hızlandırılmasındaki sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceklerini belirtti.

Takaiçi, "Kabinemdeki tüm bakanların 'yeniden imardan sorumlu devlet bakanı' gibi görev yapması kararlılığıyla, çabalarımızı hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Radyoaktiviteden arındırılmış toprağın 2045'e kadar eyalet dışına taşınması gerektiğini kaydeden Takaiçi, aday lokasyonların 2030 yılı sonrasında belirleneceğini söyledi.

Tsunaminin santrale etkileri

Kuzeydoğudaki Fukuşima eyaletinin Okuma ve Futaba bölgelerinde bulunan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali, Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketince işletiliyor.

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, santralde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Tsunami, santraldeki 4 reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle nükleer santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

