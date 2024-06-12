G7 liderleri, Ortadoğu'da ateşkes ve Ukrayna gündemiyle toplanıyor

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin oluşturduğu G-7’nin liderleri yarın başlayacak zirvede gündemin ilk sıralarında Ukrayna, Ortadoğu ve iklim değişikliğiyle mücadele yer alacak.

Gazze'de ateşkes konusunun ve Ukrayna'daki savaşın gidişatının ana başlıklar olması beklenen zirvede G7 liderleri, hem Ukrayna'ya sağlanan destek konusunda görüşlerini dile getirecek hem de savaşın gidişatını değerlendirecek.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7’nin liderlerini 13-15 Haziran'da İtalya'nın Apulia bölgesinde bir araya getirecek olan zirvede Ukrayna'nın, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun da tartışılası bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden da G7 zirvesine katılacak ve burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşecek. Biden'ın, zirve marjında Zelenskiy ile görüşeceğini duyuran Beyaz Saray, ABD'nin Rusya karşısında Ukrayna'ya desteğinin güçlü şekilde süreceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkelerinin liderlerinin zirvede, Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden faydalanma sürecini nasıl hızlandıracakları konusunu ele alacaklarını açıkladı.

Von der Leyen Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için uluslararası desteği artırmaya yönelik Berlin'de düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, "Şimdi Rusya'ya bedel ödetiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini belirten von der Leyen "Harkiv, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir. İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

G7 zirvesine Afrika ve Hint-Pasifik bölgesinden liderler de katılacak ve gelişmekte olan ülkelerle ekonomik iş birliği ele alınacak. Bu zirve, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ekim 2022'de göreve gelmesinden bu yana ev sahipliği yaptığı ilk büyük uluslararası organizasyon olacak. İtalya hükümeti zirvede Ukrayna ve Gazze'deki savaş, Afrika ve göç, ekonomik güvenlik ve yapay zeka (AI) konusunda uluslararası işbirliği gibi konulara odaklanılacağını açıkladı.

Zirveden Çin bankalarına sert bir uyarı çıkabilir

Zirvede Çin bankalarına sert bir uyarıda bulunması bekleniyor. Zirvenin planlamasında yer alan ABD'li bir yetkili G7'nin, Rusya'nın yaptırımları aşmasına potansiyel olarak yardımcı olan Çinli finans kuruluşlarının rolüne odaklanacağını belirtti. G7 ülkeleri halihazırda Rusya'ya, büyük bir ekonomiye uygulanan en büyük yaptırım paketini uyguladı. G7 ülkelerinin şimdi, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya kredi olarak aktarılması için bir plan üzerinde çalıştıkları bildiriliyor. Bu miktar 50 milyar doları bulabilir.

Zirvede herhangi bir Çin bankasına karşı SWIFT uluslararası ödeme sistemine ya da dolara erişimin kesilmesi gibi acil cezalandırıcı adımlar atılması beklenmiyor. Bunun yerine, özellikle Çin'in en büyük finans kuruluşlarından ziyade daha küçük bankaları hedef alan bir uyarı yapılması üzerinde durulacak. ABD Hazine Bakanlığı planlar hakkında yorum yapmadı ancak Hazine yetkilileri Avrupa, Çin ve diğer ülkelerdeki finans kuruluşlarını Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmanın sonuçları konusunda sürekli olarak uyardı.

Uluslararası ekonomiden sorumlu ulusal güvenlik danışman yardımcısı Daleep Singh, bu hafta Center for a New American Security'de Çin'in Rus ekonomisini desteklemedeki artan rolüne ilişkin endişelerini dile getirdi ve Çin'den "Rus savaş makinesinin fabrikası" olarak bahsetti.

Biden yönetimi, Rusya'nın Batı yaptırımlarını aşma kabiliyetini engellemek için yaptırımlar uygulamaya ve ihracat kontrollerini sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu tedbirler bankalara ve diğer finans kurumlarına yönelik ikincil yaptırımları da içerebilir. Ayrıca, önümüzdeki hafta mali ve mali olmayan hedefl ere yönelik önemli yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor.