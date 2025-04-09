Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in tıbbi ve insani yardım girişine engel olduğu Gazze'de 60 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engellediği Gazze'deki çocukların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye gıda ve ilaç girişinin engellenmesinin yetersiz beslenme sıkıntısı çekenlerin sayısını artırabileceği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta çocuk felci aşıları olmak üzere çocuklara yönelik salgın hastalıklar için gerekli aşıların ulaştırılmasına engel olunması devam ettiği göz önüne alındığında sağlıklı beslenme kaynakları ve içme suyu eksikliği sağlık sorunlarını daha da artıracak."

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze'ye beş haftadır insani yardımın ulaştırılamamasının çocuklar üzerindeki etkisinin yıkıcı olduğunu açıklamıştı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.