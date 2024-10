“Göç ekonomiyi zenginleştirir” diyen ekonomist tartışma yarattı

Takip Et

ABD’lilerin yarısından fazlası haziran ayındaki Gallup anketinde, göçmenliği kısıtlamak istediklerini belirtmişti. Bu, son yirmi yılın en yüksek oranı olurken, pandemi sonrası ABD’nin güney sınırındaki geçişlerdeki artış, bu konuyu seçim gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.

Eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak bu durumu kendi lehine kullanarak, göçmenleri yerli işçilerin alması gereken işleri çalmakla, Ohio'daki göçmenler hakkında yanlış söylentiler yaymakla ve ABD tarihindeki en büyük deportasyon programını önermekle suçladı.

Bu arada, Demokratlar daha sert bir üslup takınmaya çalıştılar. Biden yönetimi, göçmenlerin sığınma talebinde bulunmalarını zorlaştırdı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sınır reformunu önerirken Cumhuriyetçi Partiyi, Demokratların sayıları kısıtlama vaadini yerine getirmedikleri için eleştirdi.

“Göçmenler fayda sağlar”

Bloomberg'in haberine göre, siyasetçilerin karşılıklı saldırıları ve milyonlarca göçmenin ortada kalmasıyla birlikte, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'ndan Zeke Hernandez, seçimden önce tartışmayı yeniden odağa taşıdı. Haziranda çıkan “The Truth About Immigration: Why Successful Societies Welcome Newcomers” (Göçmenlik Hakkında Gerçek: Başarılı Toplumlar Neden Yenilikleri Karşılar) adlı kitabı, ABD ekonomisinin daha fazla insanın gelmesinden sadece fayda göreceğini iddia ediyor.

Yazar da bir göçmen

Bu konu, kısmen kişisel bir bağa da sahip. Hernandez, Uruguay’ı, Utah'ta bir bursla üniversiteye katılma şansı için terk etti.

Bir Amerikalı arkadaşının ona, ABD'ye, hak eden bir Amerikalıdan burs çalmak, ardından bir iş ve en sonunda bir kız arkadaş almak için geldiğini söylemesi üzerine, Hernandez biraz suçluluk hissiyle ona inandı. Şu anda, çocuklarıyla birlikte bir Amerikalı eşle evli ve ABD pasaportu sahibi olarak, ülkenin en iyi okullarından birinde (bu arada, Trump'ın mezun olduğu okulda) çalışıyor.

Zamanla fikrini değiştirdi. “Ekonomik refahın neyi oluşturduğunu anlamaya çalışırken, göçün bu büyümeden ayrılamaz olduğunu fark ettim,” diyor 44 yaşındaki Hernandez.

Daha fazla göçmen, daha fazla rekabet

Daha fazla göçmenin, işlerde daha fazla rekabete ve Amerikalıların daha zayıf maaş artışlarıyla sonuçlanacağı uyarısında bulunanların, önemli bir noktayı kaçırdığını savunuyor: Bu eleştirmenler, ekonomideki potansiyel iş sayısının statik olduğunu varsayıyor; oysa bu sayı, daha fazla insan geldiğinde değişiyor.

Bu gerçek, ekonomistlerin ve göçün etkileri üzerine akademik çalışmalarla ilgilenen herkesin bildiği bir olgu—Hernandez de bunları yazmış, ancak kitabında göçün getirdiği somut avantajları vurgulayan daha samimi bir üslup hedefliyor.

Guatemalalı tavuk zinciri Pollo Campero'nın ABD'deki hızlı genişlemesini anlatan hikâye, göçmenlerin kendi ülkelerinden yatırım çekip, yerli tüketimi artırırken yeni ürün ve hizmetler sunmalarına bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca, milli takım taraftarlarına atıfta bulunarak, Amerika'nın 20. yüzyıldaki başarısız Dünya Kupası kampanyalarının, Avrupa'nın daha güçlü futbol geleneklerinden gelen kısıtlayıcı sert göçmenlik yasalarına bağlanabileceğini öne sürüyor.

“İşçi akışı yalnızca işçi akışı değildir”

Hernandez, daha fazla insanın ekonomide daha fazla tüketici, daha fazla vergi mükellefi ve benzeri anlamına geldiğini belirtiyor.

Düşük nitelikli işlerde çalışanlar, yerli işçilerin daha yüksek verimlilikteki işlere terfi etmesine yardımcı olarak ek bir destek sağlıyor. Örneğin, daha fazla göçmen, çocuk bakımı işlerini aldığında, Amerikalı kadınlar yeniden iş gücüne katılabiliyor. “İşçi akışı yalnızca işçi akışı değildir” diyor Hernandez ve şunları ekliyor:

“Bu bir tüketici akışı. Bu potansiyel girişimcilerin akışı. Bu yatırımcıların akışı. Bu ekonomik pastayı büyüten vergi mükelleflerinin akışı. Daha fazla insanın aynı boyutta bir pasta için rekabet ettiği bir durum yok; daha fazla insan daha büyük bir pasta oluşturuyor.”

Göçmenler maaşları düşürür mü?

Tarafsız bir araştırma kurumu olan Kongre Bütçe Ofisi, Hernandez'in tezine destek veriyor. Araştırmalar, göçün önümüzdeki on yıl boyunca ABD ekonomisini yaklaşık 7 trilyon dolar kadar destekleyebileceğini, iş gücünü genişleterek ve talebi artırarak bulguladı. Ancak, genel maaşların daha yavaş yükselebileceği konusunda da uyarıda bulundu; bu, kısmen düşük nitelikli işçilerin sayısındaki artışla ilgili.

Burada zorluklar ortaya çıkıyor. Gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin ortalamada sağladığı faydalar, yatırımcılar ve beyaz yakalı profesyoneller için göçmenlik konusunda iyimser hissetmek için yeterli bir sebep olabilir. Ancak, düşük nitelikli işlerde çalışan ve doğrudan göçmenlerle karşı karşıya kalan kişiler için durum ne olacak? Bu, maaşlarını düşürür mü?

Daha fazla düşük nitelikli işçi eklenmesi, başlangıçta ekonomideki iş çeşitliliğini değiştirdiği için ortalama maaşları düşürebilir, ancak bunun yerli işçilere zarar verip vermediğini belirlemek daha karmaşık bir meseledir. Hernandez, yüzyıllardır ekonomistler arasında milyon dolarlık göçmenlik sorusu olarak bilinen bu meseleyi ele almaya çalışıyor.

“Göçmenler ücretleri etkilemez”

Hernandez, Miami'ye 1980'de gelen binlerce Kübalı'nın yarattığı arz şokunu analiz eden Nobel ödüllü ekonomist David Card'ın araştırmasına dayanarak, “Kurallar şunlardır: Arz ve talebin serbestçe işlev görmesine izin verildiğinde, göçmenler ücretleri etkilemez” diyor. Göçmenlerin Floridalıların maaşları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını sonucuna varıyor.

Bilinçli tercihler

Bu kadar siyasi açıdan gergin bir ortamda, Hernandez’in bazı okuyuculardan ve kitabı açmamış bazı kişilerden karşıt tepkiler ve zaman zaman hakaretler aldığını söylemesi sürpriz değil.

“Hatasız olmadığımı biliyorum, ama literatürü temsil etme konusunda adil bir iş çıkardığımı düşünüyorum” diyen Hernandez, kutuplaşmayı dengelemek için, argümanını ve sunumunu olumlu tutmaya çalıştığını, kitabın kapağındaki parlak renk seçimine kadar bunu düşündüğünü ifade ediyor ve “Kitabın renkli ve neşeli olması için çok bilinçli bir tercih yaptık” diyor.

Büyük firmalardan örnekler

Göçmenlik Hakkında Gerçek, ABD göçmenliğinin tarihine bir bakış sunuyor; bunu kısıtlama amacıyla çıkarılan yasaların sonuçlarıyla, örneğin Çinli Göçmenleri Dışlama Yasası ve 1924 Ulusal Kökenler Yasası gibi, birlikte inceliyor. Ayrıca, “göçmenlik, yatırım ve işler üçgeni” ile ortaya çıkan pek çok başarı hikayesini de ele alıyor.

Pennsylvania'daki Rush Township'in Alman mirası ile orada bulunan Merck KGaA'nın bir birimi olan EMD Electronics’in kuruluşu arasındaki yatırım bağlantılarını kuruyor. Hernandez, Alphabet, Instacart, Intel, Nvidia gibi şirketleri de bu başarıda göçmenlerin rolü olan firmalar olarak örnek veriyor.

“Tek bir kitap bunu değiştiremez”

Hernandez'in şüpheciler için iletmek istediği bir mesaj varsa, bu, “Göçmenliği bir merhamet politikası olarak değil, ulusal çıkar meselesi olarak düşünmektir” oluyor. O dev hareket, ABD'nin dünyanın geri kalanındaki yetenek havuzunu süzüp çektiğini gösteriyor. Ancak Hernandez, tüm şüphecileri ikna etme olasılığı konusunda yanılsama içinde değil, “Bu kitabın tüm tartışmayı değiştirmesini ve seçimleri etkilemesini çok isterim. Ama tek bir kitabın bunu değiştireceği yanılsamasına sahip değilim” diyor.