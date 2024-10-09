Google'ın tahtı sallanıyor mu? ABD hükümetinden bölünme hamlesi

ABD mahkemeleri ağustos ayında alınan karar ile, Google'ın internet arama pazarında yasa dışı tekel oluşturduğu tespit etti. ABD'de internet aramalarının yüzde 90'ı Google üzerinden yapılıyor.

Tekeli bozmak için çeşitli seçenekler var

ABD Adalet Bakanlığı'nın elinde, Google'ın sahip olduğu arama tekelini bozmak için çeşitli seçenekler var. Bu seçenekler, internette bilgiye erişim yöntemlerini değiştirebileceği gibi dünyanın dördüncü en değerli şirketi olan Google'ın gelirlerini azaltıp rakiplerini rahatlatabilir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Oluşan zararların tam anlamıyla giderilmesi için Google'ın dağıtım ağı üzerinde şu anda sahip olduğu hakimiyete son verilmesinin yanı sıra gelecekte dağıtım ağı üzerinde hakimiyet kurmasının da engellenmesi gerekiyor" denildi.

Bakanlık, mahkemeden Google'ın arama motorunun yeni cihazlara önceden yüklenmesi veya varsayılan arama motoru olarak yaptığı ödemelerin engellenmesini talep edebilir.

Google, pazar payını yüksek tutmak ve arama motorunun akıllı telefonlar ile tarayıcılarda varsayılan olarak kalmasını sağlamak amacıyla Apple ve diğer cihaz üreticilerine, 2021 yılında 26.3 milyar dolar ödeme yaptı.

Temyize gitmeyi planlayan Google, blog yazısında bu önerilerin "radikal" olduğunu ve "davanın konusu olan hukuki sorunların çok ötesine geçtiğini" ifade etti.