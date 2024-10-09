Elon Musk, Tesla'da dört üst düzey yöneticisini kaybetti

Tesla'nın Robotaxi etkinliği için geri sayım başladı. Ancak bu etkinlik öncesinde şirket dört üst düzey yöneticisini kaybetti. Son bir hafta içinde Elon Musk'a doğrudan rapor veren dört yönetici şirketten ayrıldığını açıkladı.

Üç çalışanın Business Insider'a verdiği bilgiye göre, Tesla çalışanlarına 3 Ekim'deki genel toplantıda, yaklaşık 12 yıl boyunca şirketin Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Nagesh Saldi'nin ayrıldığı bildirildi.

Tesla'nın Kamu Politikası ve İş Geliştirme Direktörü Jos Dings, 1 Ekim'de LinkedIn üzerinden şirketten ayrıldığını duyurdu. 6 Ekim'de, küresel araç otomasyonu ve güvenlik politikaları lideri Marc Van Impe de LinkedIn üzerinden Tesla'dan ayrıldığını açıkladı.

Dings ve Van Impe, Nisan ayında Tesla'dan ayrılan Kamu Politikası ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rohan Patel'e bağlı çalışıyordu. Patel'in ayrılışından sonra, Musk'a doğrudan rapor vermeye başlamıştı.

Dings, LinkedIn'de kariyer molası aldığını belirtirken, Van Impe SpaceX'te danışmanlık rolüne geçeceğini açıkladı.

Tesla'da yaprak dökümü sürüyor

4 Ekim'de, Tesla'nın eski Model S ve Model X program yöneticisi David Zhang da LinkedIn'de şirketten ayrıldığını duyurdu. Zhang'ın güncellenmiş LinkedIn profili, Tesla'dan temmuz ayında ayrıldığını gösteriyor, ancak ayrılığına dair kamuya açık bir yorumda bulunmamıştı.

CNBC-e'de yer alan habere göre şirketin eski Araç Programları Başkanı Daniel Ho, 29 Eylül'de LinkedIn üzerinden Tesla'dan ayrıldığını ve Waymo'nun yeni Programlar Direktörü olarak katıldığını duyurdu.

Musk, Ho'nun ayrılışını nisan ayında açıklamıştı. Ho, Musk'ın Tesla'nın çalışan sayısını yüzde 10'dan fazla azaltma planını duyurmasının ardından şirketten ayrılan birkaç yöneticiden biriydi. Nisan ayında, Tesla'nın Güç Aktarma ve Elektrik Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Baglino ve Supercharging Kıdemli Direktörü Rebecca Tinucci de şirketten ayrıldı.

Toplamda, Musk son bir yıl içinde Tesla'da sekiz doğrudan rapor veren yöneticisini kaybetti. Tesla CEO'su, 30'dan fazla doğrudan raporu denetliyor.

Tesla'dan bir sözcü, yorum talebine yanıt vermedi. Dört yöneticinin de yorum talebine yanıt vermediği bildirildi.

Bazı eski çalışanlar, genel olarak Tesla'daki bu değişimin, Musk'ın liderlik tarzına bağlı olabileceğini ifade ediyor. Eski bir yönetici, "Her birkaç yılda bir Elon gelir ve personel sayısını azaltır veya yeniden yapılanma olur; bu, her şeyi baştan inşa etmeniz gerektiği anlamına gelir," dedi ve ekledi: "İnsanlar bu tempoya ayak uydurmaktan tükeniyor."

Bir başka eski üst düzey çalışan, şirket içindeki artan sayıda çalışanın Musk'ın vizyonuna artık inanmadığını belirtti. Özellikle Musk'ın 2022'de Twitter satın alımına odaklanmasının ardından, Tesla'da birçok kişinin tüm bu gürültüden yorulduğu söyleniyor.

Tesla, Perşembe günü Robotaxi Günü'nde otonom sürüş teknolojisinin ilk demosunu sunmaya hazırlanıyor.