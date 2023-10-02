Green Card başvuru tarihleri 2023: Başvurular ücretsiz nereden yapılır?

ABD'de çalışmanın hayalini kuran binlerce kişi Green Card başvurularının başlamasını bekliyor, ABD hükümeti tarafından verilen Green Card, bir kişinin ABD'de çalışmasının dolayısıyla yaşamasının önünü açıyor.

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'de bitecek.

Başvuruları nasıl yapılır?

Green Card başvuruları ücretsiz olarak, DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler aileleri ve kendileri hakkındaki bilgileri hatasız bir şekilde girmelidir.

ABD hükümeti başka ülkede yaşayanlara Green Card ile ülkede yaşama fırsatı sunuyor.

Green Card başvuruları, yılın belli döneminde internet üzerinden yapılıyor ve Bu yıl DV 2024-2025 Green Card çekilişi başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Green Card başvuru şartları neler?

* Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

* Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, uygun ülkeler arasında yer alıyor.

* Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

* Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

* Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

* Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

* Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

Green Card çıktı mı? Nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları https://dvprogram.state.gov/ adresinden yayımlanacak.

Açılan sayfada "DV-2024 Katılım Durumunu kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın." ibaresine taklanır.

Daha sonra başvuru yapılırkan alınan onay numarası, ad, soyad, doğum yılı bilgileri girilerek sonuçlara ulaşılacak.