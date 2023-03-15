Güney Kore, dünyanın en büyük çip merkezini inşa edecek

Güney Kore özel şirketlerin yaklaşık 230 milyar dolarlık yatırımıyla, Seul'de bilgisayar çipleri yapmak için bir tesis inşa edeceğini açıkladı.

Başkan Yoon Suk Yeol konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Neredeyse 300 trilyon Kore wonu değerindeki büyük ölçekli özel yatırıma dayalı olarak Seul bölgesinde dünyanın en büyük yeni 'ileri teknoloji sistemi yarı iletken kümesini' inşa edeceğiz." dedi.

CNN’in aktardığına göre Yeol ayrıca, "Mevcut bellek yarı iletken üretim kompleksleriyle bağlantılı olarak 'yarı iletken mega kümesini' dünyanın en büyüğüne ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.