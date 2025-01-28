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Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın

Güney Kore’de Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda yolcu uçağında yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın
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Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Air Busan Havayollarına ait yolcu uçağından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yangının uçağın kuyruk kısmında başladığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Kore’deki uçak kazasında 179 kişi ölmüştü

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık 2024’te Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimimdeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

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