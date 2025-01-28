Samsung bundan bahsetmedi: Galaxy S25’in gizli özelliği ortaya çıktı! Kullanıcılar çok sevinecek

Samsung tarihinde pek çok ilklerin gerçekleştiği Galaxy S25 serisi, tanıtıldığından bu yana pek çok özelliğiyle gündeme geliyor.

Güncellenen Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra, donanım tarafındaki yükseltmeler ve One UI 7 arayüzüyle birlikte daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Ancak bunun dışında Samsung’un bahsetmediği bazı yenilikler de var.

Şubat ayının ilk haftasından itibaren ön sipariş veren kullanıcılara teslim edilecek Galaxy S25 serisi, kesintisiz güncelleme özelliğiyle bir ilke imza attı. Samsung, yazılım güncellemelerinin artık arka planda yapılması için destek ekledi. Bu da kullanıcıların artık telefonu kapatmaya gerek kalmadan güncelleme yapabileceği anlamına geliyor.

Ancak sadece bununla bitmiyor. Henüz sahiplerine ulaşmayan S25 serisinin yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

ARTIK HARİCİ DEPOLAMAYA VİDEO KAYDEDİLEBİLECEK

Samsung, Camera Assistant adını verdiği yardımcı uygulaması ile kamera özelliklerini geliştiriyor.

Bu aracı Galaxy Store’dan indirip yükleyen kullanıcılar, donanım desteğiyle birlikte bazı ek özellikler elde ediyor.

Kısa süre önce güncellenen Camera Assistant uygulaması, S25 serisiyle birlikte önemli bir desteğe kavuştu.

Mevcut Samsung telefonlarda video çekilirken, kaydedilen görüntüler sadece telefon hafızasında saklanıyordu. Şimdi ise harici depolama desteği geldi ve Samsung bunu bir adım daha ileriye taşıdı.

Kullanıcılar güncellenen Camera Assistant ile birlikte artık çektiği videoları harici bir depolama birimine kaydedebilecek.

Yani Galaxy S25 kullanıcıları, bu faydalı aracı indirip ayarları etkinleştirdikten sonra çektiği videoları bir USB aracılığıyla direkt olarak harici depolamaya kayıt edebilecek. Böylece telefon hafızası da meşgul edilmemiş olacak ve aktarım süresi de ortadan kalkacak.

Benzer şekilde Apple, ProRes videoları doğrudan USB-C depolama alanına kaydetme özelliğini ilk kez iPhone 15 serisinde desteklemeye başladı.