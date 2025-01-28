Biden, Putin'i öldürmeye mi çalıştı? Kremlin'den açıklama geldi
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürtmeye çalıştığı iddialarına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürtmeye çalıştığına yönelik iddialar ortalığı karıştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi.
Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gerekli tüm önlemler alınıyor
Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.