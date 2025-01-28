Kovaya sakladığı 1 milyon lira küle dönmüştü! Esnafa Merkez Bankası’ndan iyi haber geldi

Karaman’da metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Merkez Bankası’na başvurdu. Kova içinde büyük kısmı yanan paraları inceleyen TCMB, 363 bin liralık kısmını esnafa verdi.

Kovaya sakladığı para yanmıştı

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak’taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024’te çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası’na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

“Paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu”

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, “15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular" dedi.