İstasyon göçüğünde 15 kişi ölmüştü! Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević istifa etti

Sırbistan Başbakan Miloš Vučević, Sırbistan’ın ikinci büyük şehri Novi Sad’daki tren istasyonu çökmesi sonrası haftalardır süren protestoların ardından istifa etti.

Tren istasyonundaki göçük istifa getirdi

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde, 1 Kasım'da bir tren istasyonundaki beton tentenin çökmesi üzerine 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çok sayıda Sırp vatandaşı, harabe olmuş devasa beton tentenin yeniden inşa çalışmalarının başlatıldığını, ancak hükümetin yolsuzluğa karıştığını ve eksik malzemeyle yapıldığını, bu yüzden tentenin çöktüğünü ileri sürdü. Sırbistan savcıları, kazaya ilişkin aralarında bir bakan ve bazı devlet görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ancak soruşturmadan bir sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine öğrenciler, Novi Sad’daki tren istasyonundaki beton tentenin çöktüğü saat olan 11.52’de her gün 15 dakikalık sessizlik bir anma ve protesto gösterisi düzenliyordu. Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup saldırgan tarafından Novi Sad’da dün gece beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayan 23 yaşındaki bir kadının ağır yaralandığı ve derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yolsuzluk iddialarını yeniden alevlendirdi

1 Kasım’da meydana gelen trajedide, istasyon çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Olay, hükümetteki yolsuzluk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Muhalefetten halka protesto çağrısı

Muhalefet, Novi Sad’daki ölümcül saldırının sorumluluğunu iktidarın yolsuzluğuna bağlayarak, hükümeti eleştirdi ve halkı hükümeti protesto etmeye çağırdı. Protestocular, dün de ölümcül saldırıya karşı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir trafik kavşağını 24 saat boyunca kapatarak yetkililer üzerindeki baskıyı artırdı. Sırp çiftçileri de traktörleriyle birlikte kavşakta başlatılan bloke eylemine katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: “Hükümetin acil yeniden yapılanması üzerinde çalışılıyor”

Cumhurbaşkanı Vucic, dün Başbakan Vucevic ve Parlamento Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, öğrencilerle diyalog çağrısı yaparak, "Gerilimleri düşürmemiz ve birbirimizle konuşmamız gerektiğini" söyledi. Vucic, "Her türlü kriz, ekonomimiz için ciddi bir problem oluşturur. Toplumda böyle bir durum, kimse için iyi değildir” dedi.

Vucevic'in istifası, Sırbistan'ın grevdeki üniversite öğrencilerinin taleplerine yanıt olarak Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, "hükümetin acil ve kapsamlı bir yeniden yapılanması üzerinde çalışıldığını” söylemesinin hemen ardından geldi.

Sırbistan Başbakanı Vucevic: “Hükümet, en yüksek sorumluluk seviyesini göstermeli”

Vucevic ise, bu sabah, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde protesto eden öğrencilere yönelik saldırıların raporlarını gördükten sonra istifa etmeye karar verdiğini belirtti. Vucevic, bugün yaptığı halka seslenişte, "Hükümet, en yüksek sorumluluk seviyesini göstermeli. Toplumda daha fazla gerilim yaratmamak için, az önce açıkladığım istifa kararını aldım" dedi.

Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in de bugün istifa etmesi bekleniyor. Novi Sadlı olan Vucevic, 2012'den 2022'ye kadar şehrin belediye başkanlığını yapmıştı.