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DeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyor

Çinli AI girişimi DeepSeek piyasaları sarstı. AI çip üreticisi olan Nvidia'nın piyasa değeri, yaklaşık yüzde 20 düştü. Amerika'nın bulut bilişim üçlüsü olan Alphabet, Amazon ve Microsoft'un hisse senedi fiyatlarında kayıplar arttı. Amerikan teknoloji şirketleri yaklaşık 1 trilyon dolar değer kaybetti.

Haber Merkezi
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DeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyor
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DeepSeek'in devrimsel AI modeli R1, dünya çapında teknoloji hisselerinde şok dalgasına neden oldu.  Nvidia, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi devlerin piyasa değerlerinde toplamda 1 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. 

 DeepSeek'in başarısı konuşuluyor

Daha az bilgisayar gücü ve maliyetle, Batı’daki gelişmiş modellere yakın performans sunan bir dil modeli geliştirdi. Chatbot uygulaması, iPhone'da en çok indirilen uygulama oldu. 

Amerikan teknoloji devleri ne yapacak?

Geçen yıl, yalnızca veri merkezlerine yapılan harcamalar 180 milyar dolara ulaştı. Microsoft ve Meta gibi şirketler, 2025 için milyarlarca dolarlık daha fazla harcama planlamıştı. Ancak, DeepSeek'in düşük maliyetli yaklaşımı bu yatırımların verimliliğini sorgulattı. 

Belirsizlikler derinleşiyor

The Economist'in haberine göre eğitim maliyetleri düşse de, yeni modeller daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bu durum, uzun vadede maliyetlerin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. 

DeepSeek'in başarısı, ABD'nin Çin'e yönelik çip ihracat sınırlamalarının etkisiz olduğunu gösteriyor. Daha sıkı ihracat kısıtlamaları yolda olabilir.  

AI'yi geniş ölçekte uygulama zorlukları devam ederse, teknolojiye olan talepte düşüş yaşanabilir. 

Piyasada çöküş tedirginliği başladı

Daha ucuz AI modelleri, teknoloji kullanımını artırabilir. Ancak, mevcut girişimlerin ayakta kalması zorlaşabilir ve talepteki düşüş, piyasalardaki bu düşüşün bir çöküşe dönüşmesine neden olabilir. 

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