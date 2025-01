OpenAI Ceo'su Sam Altman'dan rakibi DeepSeek’e ilk yorum: Fiyatına göre etkileyici

DeepSeek, V3 modelini eğitmek için daha düşük kapasiteli Nvidia H800 çiplerini kullanarak ve 6 milyon dolardan daha az bir işlem gücü harcadığını belirterek küresel çapta dikkat çekti.

Geçen hafta piyasaya sürülen DeepSeek-R1, kullanım maliyetinin OpenAI'nin o1 modeline göre görevi bağlı olarak 20 ila 50 kat daha ucuz olduğunu belirtti.

OpenAI CEO'su Sam Altman, X platformunda "DeepSeek'in R1 modeli, özellikle fiyatına göre sundukları şey açısından etkileyici" dedi.

"Ancak biz esasen araştırma yol haritamız üzerinde çalışmaya devam etmek konusunda heyecanlıyız ve misyonumuzu başarmak için şimdi her zamankinden daha fazla işlem gücüne ihtiyaç olduğuna inanıyoruz"

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.