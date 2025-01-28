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DeepSeek hangi panikle çöküşü tetikledi?

DeepSeek'in tetiklediği çöküş, yanlış tahsise ilişkin paniği yansıtıyor.

Haber Merkezi
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DeepSeek hangi panikle çöküşü tetikledi?
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Mizuho Securities'den Vishnu Varathan'a göre DeepSeek'in tetiklediği çöküş, yapay zekanın büyüme beklentilerine dair bir karamsarlığı değil, yanlış tahsise ilişkin paniği yansıtıyor.

“Başka bir deyişle, yanlış ata oynanan bir bahis” diyen Varathan, doğruluğu kanıtlanırsa, DeepSeek'in maliyet-çıktı önerisinin önemli bir teknolojik sıçrama olabileceğini vurguladı.

"Henüz yaygın olarak kullanılmayan verimliliklerden yararlanma yeteneği, “düşük asılı meyvelerin” daha yaygın olarak bulunabileceği ve daha düşük giriş engellerinden zorlayıcı faydalar sunabileceği anlamına geliyor" diyen Varathan, DeepSeek, verimliliğin erişimi iyileştirmesi, daha hızlı inovasyon ve benimsemenin önünü açması nedeniyle, YZ'nin yaygınlaşmasına yönelik durumu tartışmasız bir şekilde sağlamlaştırdığını da sözlerine ekledi.

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