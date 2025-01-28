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Grand Kartal Otel'de başmüfettişlerce inceleme yapıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.

Haber Merkezi
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Grand Kartal Otel'de başmüfettişlerce inceleme yapıldı
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Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı.

Rapor hazırlanacak

Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Taştan, gazetecilere, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini bildirmişti. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

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