Grand Kartal Otel'de başmüfettişlerce inceleme yapıldı

Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı.

Rapor hazırlanacak

Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Taştan, gazetecilere, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini bildirmişti. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.