Devlet Başkanı 'sıkıyönetim' demişti: Güney Kore'de parlamento, kararı iptal etti

Güney Kore'de parlamento Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonundan canlı yayınlanan konuşmada sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Devlet başkanı, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir "önleme" başvurmaktan başka çaresi olmadığını belirterek muhalefet partilerinin ülkeyi krize sürüklemek için parlamento sürecini felç etmeye çalıştığını öne sürmüş, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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