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Hamas'tan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama: Kabul edilemez

Hamas, Lübnan'ın güneyindeki köylere ve evlerine dönmek üzere olan sivil Lübnanlılara saldıran İsrail'i kınadığını bildirdi.

AA
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Hamas'tan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama: Kabul edilemez
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist saldırılara karşı Lübnan'a, halkına, ordusuna ve direnişine dayanışma ve desteğimizi belirtiyoruz." ifadesi yer aldı.

Lübnan'ın güneyindeki sivillerin korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, sınır hattındaki köylerine dönen sivil halka yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu, bu tür eylemlerin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Arap ülkelerine ve İslam dünyasına, "Lübnan halkını korumak ve Siyonist işgal güçlerini, özellikle 1701 sayılı uluslararası karar uyarınca ateşkes anlaşmasını uygulaması için derhal güneyden çekilmeye zorlamak için acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

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