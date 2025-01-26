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Suudi Arabistan ve İtalya stratejik ortaklık için anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
AA
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Suudi Arabistan ve İtalya stratejik ortaklık için anlaşmaya vardı
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya imzalar atılırken, Meloni Suudi Arabistan kültürüne ilişkin bilgi aldı.

İtalya Başbakanı Meloni, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.

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