Bülent Eczacıbaşı: Militan solcu diye nitelendirebileceğimiz çok arkadaşım oldu

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e konuştu. Eczacıbaşı, işinden özel hayatına, gençlik yıllarından babası Nejat Eczacıbaşı'yla ilişkisine birçok konuda görüşlerini Ülker'e anlattı.

"Militan solcu” diye nitelendirebileceğimiz çok arkadaşım oldu"

Gençlik yıllarına ilişkin Eczacıbaşı "Üniversite yıllarım 1968 yılında, tüm dünyanın öğrenci hareketleriyle sarsıldığı bir dönemde başladı. O günlerde bugün “militan solcu” diye nitelendirebileceğimiz çok arkadaşım oldu. Üyesi olduğum aile ülkemizin özel kesiminde önemli bir isme sahipti, önümde başarılı bir girişimci olarak babamın örneği vardı. Sol felsefeye kendimi kaptırmam mümkün değildi, ancak böyle bir dönemde çok çeşitli görüşleri olan gençlerle birlikte olmak bana çok farklı bakış açıları kazandırdı. Bunu beni bugünlere kadar etkilemiş olan bir kazanç sayarım." ifadelerine yer verdi.

Eczacıbaşı Holding'in kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı

"Babamın beni karşısına alıp nasihat verdiğini hiç hatırlamam"

Ülker'in "Babanız Nejat Eczacıbaşı hayattayken yaklaşık 20 yıl birlikte çalışma fırsatı elde ettiniz. Bu dönemde Nejat Bey size tecrübelerini nasıl aktardı, kendiniz olmanıza izin verdi mi? Yoksa çatışarak mı ilerlediniz kariyerinizde?" sorusu üzerine Eczacıbaşı "Babamla her zaman aynı fikirde olmadık, ama hiç çatışma yaşamadığımızı söyleyebilirim. Şimdi geriye baktığım zaman, aynı fikirde olmadığımız konularda bazen “babam ne kadar haklıymış” diyorum. Örneğin, babamın kendi işleri dışında sosyal amaçlı kurumlara ayırdığı vakit böyle bir konu. Şimdi “iyi ki bu kurumların hayata geçmesine katkıda bulunmuş, kendi işlerinden biraz fedakârlık ederek bu çabayı göstermiş” diyorum. Babamın beni karşısına alıp nasihat verdiğini hiç hatırlamam. Onun yöntemi hep “örnek olmak”tı." şeklinde yanıt verdi.

"Bu açmazdan hiçbir TÜSİAD başkanı kaçamaz"

"İş yaşamında olup da hiçbir şekilde hükümet politikalarına dokunan sözler sarf etmemek mümkün değildir" diyen Eczacıbaşı "İş insanları ekonominin içinde yaşarlar, ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşleri vardır. Bunları ifade etmeleri, doğru buldukları politikaları desteklemeleri, yanlış bulduklarını eleştirmeleri doğaldır. Doğal olmaktan da öteye, gereklidir, karar alıcılara ışık tutmak açısından son derece yararlıdır. Ancak bunu yaptığınız zaman bazen iktidarda olanları desteklemek veya eleştirmekle suçlanmaktan kaçınamazsınız. O nedenle ifade edilen görüşlerin siyasi partilere veya siyasetçilere değil, somut politikalara ve kararlara yönelik olması önemlidir. TÜSİAD ise ekonomi politikalarıyla ilgili görüş belirtmezse görevini yapmamış olur. Ama belirttiği zaman da iktidardaki veya muhalefetteki siyasetçiler tarafından mutlaka siyasi tavır almak eleştirisiyle karşılaşır. Bu açmazdan hiçbir TÜSİAD başkanı kaçamaz ve er geç “Boğaz’a karşı oturup viski içerken ahkâm kesmekle” devrin iktidarı tarafından suçlanır." dedi.

"Elon Musk çok kötü bir örnek oldu"

Son Amerikan seçimlerinde Elon Musk’ın aldığı pozisyona dair Eczacıbaşo "Elon Musk elindeki çok büyük kaynakları ve iletişim gücünü kendi amaçları doğrultusunda siyaseti etkileyerek kullanıyor. Elbette çok kötü bir örnek oldu. Ancak unutmayalım ki Elon Musk olsa da olmasa da finansal gücün demokratik süreci etkileme biçimi hepimizi düşündürmesi gereken bir konudur." değerlendirmesini yaptı.

"Enflasyonun 2025 yılını yüzde 25 ile yüzde 30 arasında kapatmasını bekliyoruz"

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı "Mevcut durumda beklentilerimizi şöyle özetleyebilirim: 2025 yılında enflasyonun düşürülmesi ekonomi politikalarında önceliğini koruyacak. 2025 yılında devam edecek göreli sıkı politikalarla, enflasyonun 2025 yılını %25-%30 aralığında kapatmasını bekliyoruz. Bu beklentimiz, Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülenin biraz üzerinde, ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğine inancımız da tam. Döviz kurlarındaki artışların kontrollü ve sınırlı olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yurtiçi ekonomik aktivite ise ilk çeyrek sonlarında dip seviyeyi görmesinin ardından sınırlı artış eğilimine girecektir. Enflasyonun gerilemesine paralel olarak faiz indirimlerinin de özellikle yılın ikinci yarısında talebe destek vermeye başlamasıyla, yurt içinde 2025 yılı genelinde ekonomik büyüme %3-%3,5 düzeyinde gerçekleşebilir." dedi.

"Hukuk devletinin sağlamlığı bunların hepsinden önde gelir"

"Enflasyonla mücadelenin öncelik kazanması hiç şüphesiz doğru bir politika seçimidir" diyen Eczacıbaşı "Olumlu bir yatırım ortamı sağlayabilmek için de öncelik vermemiz gereken ekonomik istikrardır. Yatırımcılar planlarını yaparken öngörülebilir bir ortama, tutarlılık ve devamlılık gösteren kamu politikalarına büyük önem verirler. Tabii hukuk devletinin sağlamlığı bunların hepsinden önde gelir. Yapısal reformları bir tarafa bırakmadan doğru ekonomik politikaları izlersek aynı talihsizlikleri yaşamayacağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

"Liderliğin büyük oranda öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetkinlik olduğuna inanırım"

Ülker'in "Liderliği öğrenmek mümkün mü, yoksa lider doğulur mu? İyi bir lider ve iyi bir çalışan olmak konusunda hemen hayata geçirilebilecek üç tavsiyeniz ne olurdu?" sorusuna Eczacıbaşı şu şekilde yanıt verdi:

Liderliğin, karizma, cesaret, vizyonerlik gibi kısmen doğuştan gelen özelliklerle bağlantılı olsa da büyük oranda öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetkinlik olduğuna inanırım. Liderlik becerileri eğitim, deneyim, kendini geliştirme ve geri bildirim süreçleriyle ilerletilebiliyor. Önemli olan, bu konuda bir istek ve çaba göstermek…

İyi bir lider ve çalışan olmak için liderlere ve çalışanlara tavsiyelerimi aşağıdaki başlıklar altında özetleyebilirim. Her iki rol için de sürekli gelişimin başarı için anahtar olduğunu vurgulamak isterim.

1. Kendinizi tanıyın ve geliştirin:

• Lider için: Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayın, özellikle güçlü yönlerinizi daha da güçlü hale getirin. Duygusal zekânızı geliştirin, çünkü empati ve iletişim iyi liderliğin temel taşlarıdır.

• Çalışan için: İşinize dair eksik olduğunuz noktaları belirleyip o alanlarda öğrenmeye açık olun. Özgüvenli ancak alçakgönüllü bir tutum sergileyin.

2. Etkili iletişim kurun:

• Lider için: Takımınızın ihtiyaçlarını anlayın, açık ve net bir şekilde beklentilerinizi ifade edin. Karar alırken ekibinizi dinleyin ve fikirlerini önemseyin.

• Çalışan için: Geribildirim almak ve vermek konusunda açık olun. Üstleriniz ve ekip arkadaşlarınızla sağlıklı iletişim kurarak iş birliği yapın.

3. Hedef belirleyin ve ilham verin:

• Lider için: Hem ekibinize net hedefler koyun hem de onları bu hedeflere ulaşmaları için motive edin. İlham kaynağı olan bir vizyon ortaya koyun ve örnek olun.

• Çalışan için: Kendi iş hedeflerinizi belirleyin ve işinizi tutkuyla yapın. Ekibinize katkı sağlamak için proaktif bir yaklaşım sergileyin.