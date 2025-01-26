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Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara'da yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, bugün 23.00'ten itibaren bazı yollar, programın bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
AA
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Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program dolayısıyla bugün 23.00'dan itibaren bazı yollar yarın 10.00'da başlayacak programın bitimine kadar kapalı olacak.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç olması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

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