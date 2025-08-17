Hindistan'da bulut patlaması: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’a bağlı Cammu Keşmir’de meydana gelen “bulut patlaması” felaketi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times’ın aktardığına göre, Cammu Keşmir’in Kathua bölgesinde gerçekleşen bulut patlamasının ardından sel ve toprak kaymaları yaşandı. Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 5’i çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afetlerde yaralanan 6 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, 14 Ağustos'ta da "bulut patlaması" meydana gelmişti. Olay sonucu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bulut patlaması nedir?

Son derece kuvvetli sağanak ve yağmurun aniden başlaması/boşalması. Yağmurun damla şeklinde değil de, sürekli bir akıntı şeklinde olması durumu. Bulut patlamasının nedeni, çok ani ve kuvvetli bir ısınma ile deniz ve okyanus üzerinden çok fazla nem koparılması, çok hızlı dikine yükselme ile oluşan kuvvetli Cb. bulutlarının aniden taşıdığı nemi bırakmasıdır. Bu olayla beraber, dolu, şimşek, yıldırım, gök gürlemesi gibi olaylarda yaşanır.