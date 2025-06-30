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Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali araştırılıyor

Hindistan'da, 12 Haziran'da Air India uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada "sabotaj" dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali araştırılıyor
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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Murlidhar Mohol, yaptığı açıklamada, uçağın kara kutusunun incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Sabotaj olabilir mi?

Mohol, kara kutunun incelenmek üzere yurt dışına gönderilmeyeceğini ifade etti.

Soruşturmanın ülkede tamamlanacağını söyleyen Mohol, uçağın düşme sebebine ilişkin soruşturmada "sabotaj" dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı.

Mohol, soruşturma raporu çıktığında kazanın yakıt sorunu ya da her iki motorun arızalanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesinleşeceğini kaydetti.

Bakan Mohol, Dreamliner model diğer uçakların incelendiği ve güvenli oldukları bilgisini de paylaştı.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti.

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