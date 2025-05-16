Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
45 yaşındaki Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın hemen altında ölü bulundu. Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Ghosh'un Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın hemen altında hayatını kaybettiğini bildirdi.
"Ghosh zirveden inerken hareket etmeyi reddetti"
Everest Dağı'nda zirve noktasından inerken yaşamını yitiren 45 yaşındaki dağcı Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Hint dağcının rehberi Palchen Tamang'ın "Ghosh zirveden inerken hareket etmeyi reddetti." dediğini aktardı.
Yetkililer, Ghosn'un cenazesinin ana kampa getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirmişti.
Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.
Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.