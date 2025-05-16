  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
Takip Et

Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu

45 yaşındaki Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın hemen altında ölü bulundu. Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
Takip Et

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Ghosh'un Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın hemen altında hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Ghosh zirveden inerken hareket etmeyi reddetti"

Everest Dağı'nda zirve noktasından inerken yaşamını yitiren 45 yaşındaki dağcı Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Hint dağcının rehberi Palchen Tamang'ın "Ghosh zirveden inerken hareket etmeyi reddetti." dediğini aktardı.

Yetkililer, Ghosn'un cenazesinin ana kampa getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirmişti.

Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Tarihte bugün: 16 MayısTarihte bugün: 16 MayısYaşam
BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel
BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)BİM'e 23 Mayıs Cuma günü Motosiklet geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Dünya
ABD Başkanı'nın 100 günü geride kaldı: İki oyuncak bebek neyinize yetmiyor?
İki oyuncak bebek neyinize yetmiyor?
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı
Trump: Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim
Trump: Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim
Trump'ın kararının ardından VOA'nın yaklaşık 600 personeli işten çıkarıldı
Trump'ın kararının ardından VOA'nın yaklaşık 600 personeli işten çıkarıldı
Davos'a başkan aranıyor!
Davos'a başkan aranıyor!
ABD'de Gazze'deki katliamı kınayan bir öğrenciye diploması verilmeyecek
ABD'de Gazze'deki katliamı kınayan bir öğrenciye diploması verilmeyecek