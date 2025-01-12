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Hırvatistan'da ikinci Milanovic dönemi! Seçimi farklı kazandı

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic, yüzde 77,86 oy alarak ikinci kez kazandı.

Haber Merkezi
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Hırvatistan'da ikinci Milanovic dönemi! Seçimi farklı kazandı
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Hırvatistan'da yerel saatle 19.00'da sandıkların kapanmasının ardından Ipsos araştırma şirketi, sandık çıkış anketleri yayımladı.

Anketlere göre, ikinci turda Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yüzde 77,86 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milanovic, "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic'in en büyük rakibi olarak gösterilen iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 22,1'ini aldı.

Milanovic, seçim döneminde ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermesine karşı söylemleriyle öne çıkmıştı.

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