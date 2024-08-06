Hizbullah, İsrail askeri üslerini İHA'larla vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Lübnan Hizbullahı ile gerilim de giderek şiddetleniyor.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

Hedef alınan askeri üslerin sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Komutan Fuad Shukr suikastına henüz yanıtımız gelmedi" dedi.

"6 kişi yaralandı"

Hizbullah'ın İHA'lı saldırısıyla birlikte Akka ve Nehariya kentlerinden uyarı sirenleri yükseldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail’e geçen İHA’ların tespit edildiği, birinin engellendiği aktarıldı. Kıyı kenti Nehariya'nın güneyinde birkaç sivilin yaralandığı belirtildi. Kentteki Galilee Tıp Merkezi Müdürü Masad Barhum ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kişinin yaralandığını, 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail'in geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Shukr'u öldürmesinin ardından Hizbullah'ın saldırıya misilleme yapması bekleniyor.