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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi
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Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.

İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktı

İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

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