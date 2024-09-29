85 sığınak delen bombayla vuruldu! Nasrallah'ın vurulduğu binanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Saldırıda, F-35 savaş uçaklarından atılan 85 adet sığınak delen bomba kullanıldığı bildirildi.
7 Ekim saldırılarının ardından Hamas ve destekçilerine savaş ilan eden İsrail, 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine "Yeni Düzen" adı altında bir hava saldırısı düzenleyerek, F-35 savaş uçaklarından 85 adet sığınak delen bomba kullandı.
Diğer Hizbullah yetkililerinin adlarına yer verilmedi
Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.