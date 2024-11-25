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Hollanda'dan örnek karar: Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Hollanda, Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplendirilmesini yasakladı. Karara gerekçe olarak bu tür kedilerin 'satılma' amacıyla genetiklerinin değiştirilmesi gösterilirken, bu durumun hayvanların acı çekmesine neden olduğu aktarıldı.

Haber Merkezi
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Hollanda'dan örnek karar: Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı
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Hollanda hükümeti, manipüle edilmiş görünümleri nedeniyle gereksiz şekilde acı çeken tüysüz kediler ile kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasakladı. Yasal 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte artık kimse tüysüz bir kedi ya da kıvrık kulaklı bir kedi sahiplenemeyecek. Ayrıca bu türlerin katıldığı yarışmalar ve gösteriler de yasaklanacak.

Hâlihazırda bu kedilere sahip olanlar, onları tutmaya devam edebilecek. Ancak bu kedilerin daha önce sahiplenildiğini kanıtlamak için çip taktırmaları gerekecek.

Genetik hastalıkları nedeniyle acı çekiyorlar

Sifenks (sphynx) cinsi tüysüz kediler, hastalıklara daha yatkın ve vücudunda tüy ve bıyık olmadığı için çevrelerini daha az hissedebiliyor. Ayrıca tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kedi cinsi ise kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle aşırı ağrı yaşıyor.

Hayvan koruma kuruluşları uzun zamandır bu türlerin bakımlarına tamamen son verilmesini talep ediyordu. Daha önce bu tür kedilerin üretimine yönelik bir yasak uygulanmıştı. Şimdi ise sahiplenme yasağı devreye girecek.

Hükümet ayrıca bu kedilerin reklamlar ve sosyal medyada sergilenmesini de yasaklamak istiyor, böylece popülerliklerinin azalması hedefleniyor. Ancak yetkililer, bu yasağın "aşırı katı" olup olmadığını tartışıyor. Hollanda’da bu türlere ait birkaç bin kedi olduğu tahmin ediliyor.

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