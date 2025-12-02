Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon Euro'luk askeri destek paketi

  1. Ekonomim
Hollanda, Ukrayna’ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon Euro katkıda bulunacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)’ kapsamında 250 milyon Euro katkıda bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı belirtilerek, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, ‘Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)’ tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği aktarıldı.

