  3. İddia | Trump, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istiyor
İddia | Trump, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesini gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump’ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos’a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.

Olası zirveye Putin’in yaklaşımı konusunda ise Moskova’dan henüz bir açıklama gelmedi.

