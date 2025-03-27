İflas eden genetik test şirketi DNA verilerinin satışı için onay aldı

İflas eden genetik test şirketi 23andMe, DNA verilerinin satışı için mahkemeden onay aldı. DNA verileri iflas davasında şirketinen değerli varlığı olarak kabul ediliyordu.

Müşterilerin tıbbi ve soyağacıyla ile ilgili verileri endişe yaratıyor

Şirketin çöküşü ve iflasın eşiğine gelmesiyle birlikte gizlilik ve güvenlik endişeleri de arttı. Bloomberg’in haberine göre, şirket müşterilerinin tıbbi ve soyağacıyla ilgili verileri elinde barındırıyor.

Satış prosedürleri kapsamında şirket, potansiyel teklif sahipleri için kesin tekliflerin sunulacağı 7 Mayıs ve takip eden ay yapılacak son duruşma gibi tarihler belirledi. Ancak ABD İflas Hakimi Brian C. Walsh, şirketin genel tempoyu iki hafta yavaşlatmasını istedi.

Walsh, St. Louis'de düzenlenen şirketin ilk iflas duruşmasında, "Zaman çizelgesine genel tepkim oldukça sıkışık olduğu yönünde," dedi. Şirket, talebi üzerine olası satış için son mahkeme duruşmasını 2 Haziran'dan 17 Haziran'a ertelemeyi kabul etti.

Genetik veriler, şirketin en çok pazarlanabilir varlığı

23andMe, 15 milyondan fazla müşteriden tükürük örneklerinden DNA toplamasına rağmen 2021'de halka açıldığından beri kârlı olmadı. Şimdi, bu örnekler ve elde ettikleri genetik veriler, iflas eden şirketin en çok pazarlanabilir varlığı haline geldi ve hassas bilgilerin açık artırmaya çıkarılma ihtimali, materyallerinin nasıl ve nerede kullanılacağı konusunda endişe duyan müşteriler arasında kaygılara yol açtı.