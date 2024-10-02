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İngiltere Başbakanı: Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin AB ile serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönmeyeceğini söyledi.

AA
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İngiltere Başbakanı: Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak
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Starmer, von der Leyen'le Brüksel'de görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, görüşmede büyüme, refah, iklim değişikliği, enerji güvenliği, düzensiz göç, ortak güvenlik ve istikrar gibi alanlarda birlikte atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

AB-İngiltere ilişkilerinin daha sağlam temeller üzerine oturacağını dile getiren Starmer, gelecek yıldan itibaren düzenli olarak AB-İngiltere zirveleri düzenleme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Starmer, "Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak. Ancak birlikte çalışmanın ve İngiliz halkına hizmet etmenin yapıcı yollarını bulacağız." dedi.

"Kimse bölgesel bir savaş istemiyor"

Starmer, ayrıca von der Leyen'le G7 ülkeleri liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldıklarını, bu görüşmede İran'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını belirtti.

G7 üyelerinin İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkına destek verdiğini ifade eden Starmer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya ve tansiyonu daha da artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Kimse bölgesel bir savaş istemiyor. Ayrıca Lübnan ve Gazze'de siyasi çözüme alan açmak için ateşkesin önemi konusunda da mutabık kaldık." diye konuştu.

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