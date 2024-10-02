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Richmond Fed Başkanı Barkin'den 'faiz' mesajı: İlerleme var ancak zafer ilan edemeyiz

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Fed’in faiz indiriminin ekonomik görünümle uyumlu olduğunu ancak indirimin enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Richmond Fed Başkanı Barkin'den 'faiz' mesajı: İlerleme var ancak zafer ilan edemeyiz
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Fed yetkilisi Thomas Barkin ABD Merkez Bankası’nın geçen ay yarım puanlık faiz indiriminin ekonomik görünümle ‘uyumlu’ olduğunu ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiğine dair bir işaret olarak algılanmaması gerektiğini bildirdi.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Barkin bir üniversitede yaptığı konuşmada enflasyonun düşmesi ve işsizliğin uzun vadeli sürdürülebilir oran olarak kabul edilebilir seviyeye ulaşmasıyla beraber, faizlerin artık çok kısıtlayıcı seviyede olması gerekmediğini dile getirdi.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Barkin 18 Eylül’deki toplantıda 50 baz puan indirimden yana oy kullanmıştı. Fed’in 6-7 Kasım tarihindeki toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

“Enflasyonla mücadeleyi kazandığımızı söylemek zor. Hala yapılması gerekenler var” diyen Barkin çekirdek enflasyonun gelecek yıla kadar çok fazla düşmesini beklemediğini söyledi. Barkin “önemli bir ilerleme kaydetsek de enflasyon ve istihdam üzerinde önemli belirsizlikler devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

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