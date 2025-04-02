İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Kosova ve Sırbistan arasında barışçıl bir normalleşme istiyoruz

Lammy, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun Kosova savaşına müdahalesinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in oynadığı role işaret eden Lammy, "Bu, onun en büyük başarılarından biriydi." diye konuştu.

Kosova'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği atılımları takdir ettiğini kaydeden Lammy, Batı Balkanlar'ın İngiltere için önemli bir bölge olduğuna işaret etti.

Lammy, "Bu bölge Britanya için çok önemli. Tony Blair zamanında da önemliydi, şimdi de önemli. Bu yüzden bugün buraya Washington Büyükelçiliğinden yeni dönmüş, bu bölge ve ülkeyle ilgili derin bilgiye sahip yeni Batı Balkanlar Özel Temsilcimiz Karen Pierce ve onun üstün tecrübeleriyle geldim." ifadelerini kullandı.

Batı Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu hızlandırmak için başlatılan Berlin Süreci toplantısının bu yıl İngiltere'de düzenleneceğini anlatan Lammy, "Kosova içinde ve Kosova ile Sırbistan arasında, kalıcı ve barışçıl bir normalleşme istiyoruz." dedi.

"Sırbistan-Kosova müzakerelerinin iki ülke halkının çıkarına sonuçlanmasını istiyoruz"

Lammy, AB öncülüğünde yürütülen Sırbistan-Kosova müzakerelerinin iki ülke halkının çıkarına sonuçlanmasını arzuladıklarını belirtti.

Lammy, İngiltere'nin, Kosova'nın AB kurumlarına üyeliğini koşulsuz desteklediğine de vurguladı.

İngiltere ve Kosova'nın organize suçlar ve insan kaçakçılığı gibi ortak sınamalara karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktaran Lammy, "Bu çeteler, zor durumdaki göçmenleri tehlikeye atıyor, bölgelerimizi istikrarsızlaştırıyor ve bizi daha güvensiz hale getiriyor. Bunu önlemek için çabalarımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin teknoloji, yenilikler ve temiz enerji konularında işbirliği yapabileceğini kaydeden Lammy, Kosova'nın da savunma harcamalarını artırabileceğini söyledi.

Lammy, eski Başbakan Blair gibi hedefinin kendi geleceğini şekillendirebilen bir Kosova olduğunu anlatarak, "Bu bölgede komşularıyla birlikte yaşayan, vatandaşlarının farklılıklarını koruyan bir Kosova hedefine ben de bağlıyım." diye konuştu.