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'İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor'

İsrail basını, İngiltere'nin yeni hükümetinin ülkeye silah satışını durdurmaya hazırlandığını yazdı.

Haber Merkezi
AA
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'İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor'
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İsrail hükümetinin, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını beklediği, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.

Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

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