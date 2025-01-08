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İngiltere'de bomba alarmı! Binalar ve dükkanlar boşaltıldı

İngiltere'de bomba ihbarı üzerine Londra’daki Regent Caddesi'ndeki tüm binalar ve dükkanlar güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı.

Haber Merkezi
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İngiltere'de bomba alarmı! Binalar ve dükkanlar boşaltıldı
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bomba tehdidi nedeniyle Regent Caddesi’nde bulunan mağaza ve binalar boşaltıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ihbar üzerine geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis kontrollü patlama gerçekleştirdi

Londra polisi, bomba ihbarını takiben detaylı inceleme yaptıklarını ve güvenlik gerekçesiyle kontrollü bir patlama gerçekleştirdiklerini açıkladı. Patlama sonrası bölgede herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Olayın ardından hayat normale döndü

Polis açıklamasında, tehlikenin bertaraf edildiği ve bölgedeki binaların yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. Olayın ardından hayat Regent Caddesi’nde normale döndü.

Yetkililer, ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

 

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