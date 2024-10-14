İngiltere'ye rekor yatırım taahhüdü: 38 bin yeni istihdam hedefleniyor

İş ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen İngiltere Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde rekor yatırım taahhüdü alındığı belirtildi.

Geçen yılki zirvede 29,5 milyar sterlin yatırım açıklandığı anımsatılan açıklamada, bu yılki zirvede taahhüt edilen 63 milyar sterlinlik özel sektör yatırımıyla ülke çapında 38 bin yeni istihdam yaratılmasının beklendiği ifade edildi.

Yatırım açıklanan sektörler arasında yapay zeka, veri merkezleri, yenilenebilir enerji, net sıfır emisyon teknolojileri ve Ar-Ge öne çıkarken, ülkedeki ulaştırma altyapısı da bu alanlar arasında yer alıyor.

"Birleşik Krallık'ın her yerinde ekonomik büyüme sağlamaya kararlıyız"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, küresel yatırımcıların bu yeni hükümet altında, İngiltere'nin gerçekten iş yapmak için en iyi yer olduğundan şüphe duymaması gerektiğini belirterek, "Bugünkü zirvede güvence altına alınan rekor yatırım, Birleşik Krallık'a ve endüstri ve inovasyon alanındaki istikrara olan büyük bir güven oyudur. Birleşik Krallık'ın her yerinde ekonomik büyüme sağlamaya kararlıyız ve bu yatırımlar, yakında açıklayacağımız Sanayi Stratejisi ile birlikte, geleceğin inovasyonu ve işleri için öncülük ederken küresel işletmelere, ihtiyaç duydukları kesinliği sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise yatırımların İngiliz ekonomisine olan güveninin işareti olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar Birleşik Krallık genelinde büyük ve küçük işletmelerin büyümesini destekleyecek. Onların yeni iş imkanları yaratmalarına ve insanların daha iyi duruma gelmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.