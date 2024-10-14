Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak? Anketler sonuçlandı: Ekonomistler tek tahminde birleşti

Yurt içi piyasalarda gözler perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Ekimde politika faizinde değişiklik beklenmese de Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki olası değişiklikler ve indirimin ne zaman olacağına dair ipuçları takip edilecek.

Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimine gideceği zamana ilişkin beklenti giderek önümüzdeki yıla doğru kayıyor. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için öngörülen tarih kasım ayından aralık ve sonrasına doğru kaydı. Öteleme beklentilerin üzerinde gelen eylül enflasyon verisi ile başladı ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bankanın izlediği ana kriterlerde alınacak bir miktar mesafe olduğunu söylemesiyle belirginleşti.

TCMB ekim ayı faiz kararını 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.

Ekonomistlerin ve kurumların PPK kararına ilişkin tahminleri ise şöyle oldu:

AA Finans anketi: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Reuters anketi : Ekim'de faiz sabit kalacak

Reuters'da geçen hafta yayımlanan ankete göre 10 ekonomistin altısı politika faizinin ilk kez aralık ayında indirileceğini, kalan dördü ise ocak ayında gerçekleşmesini bekliyor.

TCMB'nin bu hafta perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı toplantıya ilişkin beklenti ise politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması.

Reuters anketlerinde önümüzdeki yıl sonuna kadar en az 20 tam puan indirim beklentisi korunuyor.

Bloomberg HT anketi: Faiz sabit kalacak

Bloomberg HT faiz anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi 19 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Ankette 2024 yılının sonunda politika faizi için katılımcıların tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 45 seviyesinde kaydedildi.

Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan 18 tanesi TCMB'den ilk indirim hamlesini yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor.

2024’te TCMB'den sadece dört kurum indirim adımı beklemiyor.

Foreks anketi: 29 ekonomistin tamamı faizin sabit kalmasını bekliyor

Foreks anketinde de ekim ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Ekonomistler, eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile faiz indirim zamanını ötelediler.

Foreks Haber anketine katılan 29 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 48,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 47,00, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ve yüzde 45,00 bandında oluşmuştu.