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Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine dair açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine dair açıklama
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul etti.

Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye ziyaret davetini kabul etti

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Türkiye’de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Sudani, hükümetinin Türkiye ile her alanda gelişmekte olan ilişkilerin ivmesini sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, güvenlik, su kaynakları, sanayi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, ticaret, yükseköğretim gibi ortak alanlara ilişkin dosyaların hazırlanması talimatını vererek, bu alanlarda sağlanacak kapsamlı işbirliklerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarını güçlendireceğini ifade etti.

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