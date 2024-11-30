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Irak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Irak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı
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Suaydi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

"Irak-Suriye sınırında ideal birliklerle tahkimatımızı tamamladık"

Irak-Suriye sınırında güvenlik önlemleri aldıklarını söyleyen Suaydi, sınırların güvende olduğunu ve ihlal edilme ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

Suaydi, "Irak-Suriye sınırında ideal birliklerle tahkimatımızı tamamladık." diye konuştu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi de daha önce yaptığı açıklamada, Irak ordusunun ülke sınırını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olduğunu söylemişti.

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