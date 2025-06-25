İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alıyor

İsrail-İran savaşında ateşkes süreci devam ederken, İran Meclisi’ne Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) ilişkin kritik bir tasarı geldi.

Tahran, UAEA ile işbirliğini askıya alıyor

İran’ın Nournews haber sitesinin aktardığına göre, İran Meclisi, UEAE ile işbirliğini askıya almayı öngören tasarıyı onayladı. Haberde, kararın kesinleşmesi için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nihai onay vermesi gerektiği bilgisi verildi.

Tasarı Meclis komisyonundan geçmişti

İran Meclisi’nin UAEA ile denetimleri de kapsayan işbirliğini durdurma tasarısı, 23 Haziran’da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’ndan geçmişti.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, tasarının yapılan toplantıda genel hatlarıyla kabul edildiğini belirterek, "Bu plana göre, hükümetin Ajans ile kamera yerleştirme, denetim yapma, müfettiş girişi yapma veya Ajansa rapor sunma gibi her türlü işbirliğini askıya alması gerekiyor. Bu durum, ülkemizin nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alınana kadar devam edecek” demişti.

Tasarının önce Meclis’te oylanması daha sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilmesi gerekiyordu.

İran UAEA’yı İsrail saldırılarını meşrulaştırmakla suçluyor

İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarının ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi Tel Aviv yönetiminin saldırılarını meşrulaştırmakla suçluyor. Grossi, ne İsrail'in ne de ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarını kınamıştı.

“Grossi'nin hesabını göreceğiz”

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı ve eski meclis başkanı Ali Laricani de X hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.