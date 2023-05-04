İran'dan 13 yıl sonra ilk ziyaret: Suriye ile 14 anlaşma imzalandı

Suriye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde 13 yıl sonra ilk ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti kapsamında İran ile Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Suriye heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke arasında petrol, enerji, ticaret, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda “Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı” kapsamında 14 mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ziyaretin küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugün bir çok konu ele alındı, bunların en önemlisi sömürgeci güçlerin ülkelerin istikrarını baltalaması ve bölme çabaları oldu. Bu eski bir sömürge politikasıdır ama bugün hala devam etmektedir.” dedi.

İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer enerjiye sahip olmasını desteklediklerini dile getiren Esad, Batı’nın İran’ı nükleer enerjiden mahrum bırakmaya yönelik çabalarının dünyanın geri kalanında cehaleti, geri kalmışlığı ve yoksulluğu amaçlayan sömürge politikaları olduğunu ifade etti. Esad, İran ve Suriye’nin dünyada pasif değil, aktif oyuncular olma iradesine sahip olduğunu dikkat çekti.

“Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar”

Cumhurbaşkanı Reisi ise, Suriye halkının terör örgütlerin, ABD’nin ve Siyonistlerin karşısında dimdik durduğunu aktararak, “Siyonist varlığın bu bölgedeki hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini takdir ve takdir ediyorum.” diye konuştu.

Suriye hükümetinin ve halkının yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Her alanda gelişen ilişkileri ele aldık ve bölge ülkeleri ile aramızdaki ilişkileri geliştirmeye kararlıyız. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme sürecindeyiz ve bunları yabancılar olmadan genişletmenin yollarını arayacağız. Yabancıların varlığı bize kendimizi güvende hissettirmiyor. Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar.” dedi.

İran’dan Suriye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 2010'da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından başkent Şam'a gerçekleştirilmişti. Suriye’de 2011 yılında başlayan savaş nedeniyle İran’dan Suriye’ye üst düzey ziyaret yapılmamıştı.