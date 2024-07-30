İsrail, Batı Şeria'da birçok kent ve beldeye baskın düzenledi

AA’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri, bu sabah Batı Şeria’nın El Halil, Beytüllahim, Tulkerim, Nablus, Ramallah, Kalkilya ve Eriha kentlerine baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, Nablus’taki Ayn Beytulma Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

Birçok evde arama yapan İsrail askerlerinin burada bir kişiyi gözaltına aldığını belirten tanıklar, İsrail keskin nişancılarının da binaların çatılarına konuşlandığını kaydetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Ayn Beytulma Filistin Mülteci Kampı’nda İsrail askerleri ile çıkan çatışmada bir Filistinli de yaralandı.

Kalkilya kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir binada arama yaptıktan sonra iki Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

İsrail'in 7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalarındaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

The New York Times gazetesi, İsrail'deki Sde Teiman Askeri Üssü'nde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

Gazetenin özel haberinde, Sde Teiman'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.