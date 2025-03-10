İsrail, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

Hamas'tan, İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesme kararına tepki: Elektrik Ekim 2023'ten beri kesik

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde elektriği, saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana kestiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurmasına ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kasım, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk gününden itibaren fiili olarak bölgede elektriği kesti." dedi.

Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'in bu tutumuyla tüm uluslararası yasa ve normları açıkça hiçe sayıp, aç bırakma politikasını kullanarak Gazze'deki soykırımı tamamlamada ısrarcı olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Kasım, Arap Birliği Zirvesi'nde alınan "Gazze Şeridi'nin abluka altında tutulmasını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını" reddeden kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'den sert tepki

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de yaptığı yazılı açıklamada, “Siyonist işgalcilerin Gazze'ye elektriği kesme kararı, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı toplu cezalandırma politikasının uygulanmasında ısrar etmesidir.” ifadesini kullandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nin elektriğini kestiğini, halkını su, gıda ve ilaçtan mahrum bıraktığına dikkati çeken Rişk, “Tüm bunlar, halkımıza ve direnişine ucuz ve kabul edilemez bir şantaj politikasıyla baskı uygulamaya yönelik çaresiz bir girişimdir.” yorumunu yaptı.

İsrail’in, elektriği kesme, sınır kapılarını kapatma, yardım ve yakıt dağıtımını durdurmasının tam teşekküllü bir "savaş suçu" olduğunu belirten Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi bozmaya çalıştığını, İsrailli esirleri canları pahasına, ailelerinin taleplerini hiçe sayarak kendi kişisel çıkarlarına hizmet eden yeni bir yol haritası dayatmaya çalıştığını kaydetti.

Rişk, İsrail’i “bu suçlara” devam etmemesi konusunda uyararak, Filistin halkının ve direnişinin baskılara boyun eğmeyeceğini, “özgürlük ve zafer elde edilene kadar dik durmaya devam edeceğini” vurguladı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı, esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.