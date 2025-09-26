  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenledi
Takip Et

İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Gazze’ye son 24 saatte 140’ın üzerinde hava saldırısı düzenledi
Takip Et

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı!

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 502 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 376 kişi de yaralandı.

Altın fiyatları yıllık yüzde 43 arttıAltın fiyatları yıllık yüzde 43 arttıEkonomi
Borsa İstanbul güne düşüşle başladıBorsa İstanbul güne düşüşle başladıEkonomi

 

Dünya
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
Türkiye geri adım attı! AB'de döner tartışması bitti
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı, kampanya başlatıldı
236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi: Zehirli kimyasal uyarısı yapıldı
Trump'tan başkent Washington'da idam cezasının uygulanması için onay
Trump'tan başkent Washington'da idam cezasının uygulanması için onay
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak