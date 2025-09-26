Altın fiyatları yıllık yüzde 43 arttı

Altın fiyatları, jeopolitik gerilimler, altın destekli ETF’lere güçlü girişler ve küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimiyle rekor seviyeye yakın seyrini sürdürüyor.

Spot altın, bu sabah itibariyle ons başına 3.749,04 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu hafta yüzde 1’den fazla yükselen altın, salı günü 3.791 doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Yıl başından bu yana değer artışı yüzde 43’e ulaştı.

Avrupa’dan gelen açıklamalarda, NATO’nun Rusya’nın hava sahası ihlallerine karşı “tam güçle” yanıt vermeye hazır olduğu ve gerekirse Rus uçaklarını düşürebileceği uyarısı yapıldı. Bu gelişmeler, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekledi.

Altından rekor üstüne rekor!

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre altın, bu yıl merkez bankalarının güçlü alımları ve Fed’in faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla ardı ardına rekorlar kırdı. Fiyatlar, gelecek hafta üçüncü çeyreği artıda kapatmaya hazırlanıyor. Altın destekli ETF’lerdeki varlıklar 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Goldman Sachs gibi büyük bankalar, rallinin devam edeceğini öngörüyor.

Fed’in bu ay başında faiz indirimine gitmesinin ardından, sonraki adımlara ilişkin karışık sinyaller geliyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hedefe yeterince yakın olduğunu ve zayıflayan iş gücü piyasası nedeniyle daha fazla faiz indiriminin gerekebileceğini belirtti.

Gümüş, platin ve paladyumda da yükseliş sürüyor

Gümüş, bu hafta 2011’den bu yana ilk kez 45 doların üzerine çıktıktan sonra 44,96 dolarda işlem gördü. Platin, 1.545 dolar ile 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Paladyum ise haftalık bazda yüzde 10 artışla güçlü bir performans sergiledi.