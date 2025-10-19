İsrail ordusu Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail medyasının haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesine askeri operasyon düzenledi. Saldırının, son günlerde taraflar arasında artan gerginlik ve ateşkes ihlali iddialarının ardından gerçekleştiği bildirildi.

"Hamas ateşkes şartlarını ihlal etti" iddiası

İsrail basını, saldırının “Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi” üzerine gerçekleştirildiğini öne sürerken, Hamas tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yoğun patlama sesleri duyuldu

Reuters’ın aktardığına göre, İsrail ordusu henüz operasyonun ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yerel kaynaklar, Refah ve çevresinde hava saldırılarının düzenlendiğini, bazı bölgelerde yoğun patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Haberde, İsrail’in birkaç gün önce de Refah ve Han Yunus bölgelerinde benzer operasyonlar düzenlediği hatırlatıldı. Ordu, bu operasyonlarda “askerlere ateş açan silahlı grupları hedef aldığını” iddia etmişti.

Reuters, saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğuna işaret ederken, habere göre İsrail ile Hamas arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkesin geleceği son günlerde yeniden tartışma konusu olmuştu. Taraflar, karşılıklı olarak ateşkesi ihlal etmekle birbirini suçluyor.

Gazze'de ateşkes sağlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail, “sarı hat” bölgelerine çekilmişti

İsrail ordusu, 10 Ekim’deki ateşkes anlaşmasıyla Gazze’de “sarı hat” bölgelerine çekilmişti. Ancak İsrail’in yıkıma uğrattığı Refah bölgesi, bu bölgeler içinde yer alıyor. Gazze’deki bazı silahlı grupların sosyal medya paylaşımları da Refah’ta bulunduklarını gösteriyor.