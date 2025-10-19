  1. Ekonomim
Beyoğlu'nda yangın: Sevgilisi içeri almayınca binayı ateşe verdi

Beyoğlu'nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını K.A.'nın çıkardığı belirlendi. İddiaya göre sevgilisi A.K. ile tartışan kadın, ev olarak kullanılan daireye giremediği için yangını çıkardı.

İstanbul Beyoğlu'nda sevgilisinin iş yerine almadığı kadın binayı kundakladı.

Yangın, dün saat 05:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın çatı katında çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Sevgilisi içeriye almayınca binayı kundakladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

